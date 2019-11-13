田徑》美國女跑者訓練遭虐待想輕生 教練對「變態行徑」做出解釋

美國女跑者凱恩。（資料照，美聯社）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕美國女跑者凱恩（Mary Cain）日前用影片投書《紐約時報》，自加入Nike訓練計畫，因教練不合理的減重要求及公開污辱，讓她身心飽受煎熬，甚至動念想自殺，對此Nike及遭指控的教練薩拉查（Alberto Salazar）都先後發表聲明回應。

23歲的凱恩主攻中長跑，曾於2014年世界青少年田徑錦標賽摘下女子3000公尺金牌，之後她投入Nike奧勒岡計畫，接受知名長跑教練薩拉查指導，希望成為史上最佳女田徑員，卻成為她人生至今最痛苦的一段回憶。

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凱恩在影片中透露，薩拉查不斷提出過份的減重要求，一旦未符合標準就遭公開辱罵，讓她身心靈感到崩潰。

針對凱恩的控訴，Nike日前以聲明回應《CNN》的採訪要求，透露之後會展開調查，並詢問曾參與計畫的運動員，Nike解釋，他們一直將運動員放在第一優先，不會做出對選手不利的事情。

不過，就在凱恩開第一槍後，後續也有其他參與計畫的選手發聲，2008年代表美國參加奧運的貝格麗（Amy Yoder Begley）表示，之前她被說太肥，遭教練譏笑是起跑線上最大的屁股。

薩拉查今發表聲明道歉，同時為自己的行為解釋，他對運動員相當嚴格，是因為想讓選手成為菁英，卻時常被說過於冷血，但他並無惡意，「可能很多人被我的言論傷害，但我得強調這都是無心的，我真的很抱歉。」

針對選手的指控，薩拉查強調，他從未對選手有過不合理的減重要求，只有跟運動員一起討論，要達到高水準表現需要具備的條件。

目前薩拉查已因持有、販售禁藥遭禁賽4年，至於是否有虐待運動員嫌疑，仍在調查中。

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