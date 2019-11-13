12強》江少慶、張奕「絕殺武器」指叉球 謝長亨深入剖析

張奕。（特派記者，林正堃攝）

〔記者羅志朋／綜合報導〕12強賽台灣隊兩大王牌投手江少慶、張奕表現亮眼，兩人拿手武器都是指叉球，頻讓對方打者帶著遺憾回休息室，球員時期就以指叉球聞名的「草總」謝長亨，又是怎麼看江少慶、張奕的絕殺武器呢?

江少慶直球均速約150公里出頭，張奕約146公里上下，謝長亨指出，兩人指叉球和直球均速約差10公里，握法和投法為「指叉變速球」，屬變速球的一種，為縱向變化球系列，「變速球握法和投法就有將近10種，其實只要精通1、2種就好。」

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謝長亨所投指叉屬「大叉」，江少慶、張奕則屬「小叉」，謝長亨解釋，「我的指叉球旋轉少一點，甚至讓它不旋轉，球速較慢，下墜幅度大，少慶、張奕的指叉球旋轉多、球速較快，下墜幅度小，出手一剎那手腕和手指沒扣，和投直球是一樣的；至於投變速球出手時，手腕和手指有扣和旋轉，這是指叉變速球和變速球最大不同之處。」

謝長亨認為，江少慶、張奕丟「指叉變速球」，握法或許有些不同，而且和「快速指叉球」之間難以區分，但目的都一樣，就是讓打者揮空和製造滾地球抓出局數，他強調，「無論丟直球還是指叉變速球，最重要的都是能不能把球控準。」

謝長亨盛讚這屆12強賽江少慶、張奕表現優異，尤其是在一戰定生死的短期國際賽，能頂住壓力投出好成績實在不容易。

江少慶。（特派記者，林正堃攝）

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