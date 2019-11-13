12強》小小張奕 東園國小練球照曝光

張奕三年級就轉去台北市東園國小少棒隊，圖為小小張奕的小學時代練習投球的照片。（張正昌提供）

〔記者花孟璟／花蓮報導〕效力日本職棒歐力士野牛的投手張奕，以「抗韓戰將」之姿在12強棒球賽成名，張奕的爸爸張正昌教練在花蓮玉里高中擔任體育科教師，談到兒子張爸爸難掩開心的心情，還特別搜出珍藏壓箱寶貝，是張奕在台北市東園國小時的練球照片。張正昌說，他和太太都是運動員出身，但從小並沒特別栽培張奕當運動選手，只是依著小孩子的興趣給予引導、鼓勵，就是這樣而已。

26歲的張奕爸爸是太魯閣族、媽媽阿美族，老家在花蓮縣萬榮鄉西林部落，因為從小就喜歡棒球，國小被送到台北市東園國小參加少棒隊、台北市重慶國中青少棒隊，高中、大學都在日本，就讀福岡第一高等學校、日本經濟大學，2017年進入日本職棒歐力士猛牛隊育成選手，今年起正式進入歐力士猛牛隊，8月8日就拿到第一次勝投，相當優秀！

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張奕小學三年級送去台北唸書，從小就離開爸媽，張爸爸拿出珍藏的國小階段張奕在東園國小練投的照片說，兒子自己想要打球，要離開家人，「我們做父母親的想法，就是讓他去嘗試看看」！但是過程中，兒子一路都能堅持的走下去，身為父親能給孩子最大的支持，就是只要兒子有比賽，他又有假期，不管比賽是在台灣的東南西北各處，他和太太都會到場給予鼓勵，有空也會多北上去陪兒子，給他心理上的支持。

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