12強》慘遭台灣隊大比分完封！ 韓媒頭條：台灣棒子很厲害

台灣隊打者胡金龍。（資料照）

〔即時新聞／綜合報導〕台灣隊12日以7：0完封韓國隊，更讓韓國隊當家先發金廣鉉未投滿4局就掉了3分。這次勝利除了世界12強棒球賽複賽成功開胡，更是一級國際賽史上首度完封南韓。韓媒《東亞日報》就在體育版頭條以「金廣鉉崩潰...台灣棒子很厲害」為題，並在文中表示台灣隊在棒球上不停讓韓國隊吃盡苦頭。

韓媒《東亞日報》在體育版頭條以「金廣鉉崩潰...台灣棒子很厲害」為題，並在文中表示台灣隊在棒球上不停讓韓國隊吃盡苦頭。（圖片擷取自《東亞日報》）

南韓媒體《東亞日報》13日在體育版頭條指出，只要是日韓大戰，韓國都必須贏，韓國運動員間也開玩笑說「剪刀石頭布都不能輸給日本」；不過除了日本，韓國也有必須贏的隊伍，那就是台灣。報導指出，台韓1992年斷交後台灣球員不論任何比賽，只要對上韓國就會激發大量鬥志，尤其是台灣視為國球的棒球更不停讓韓國吃盡苦頭。

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報導說到，在國際大賽中有著13連勝佳績的韓國隊總教練金卿文，這次領軍的韓國隊卻栽在了「勁敵」台灣隊手裡。而當家先發金廣鉉過去平均球速都有150公里以上，但在台韓大戰球威下跌至只剩時速140公里，沒撐到4局就被台灣隊敲了8支安打，慘掉3分成敗戰投手。

報導表示，韓國隊打擊只出現5支零星安打，沒有發揮，得點圈有人時打擊也未能順利爆發，錯失了得分的大好機會。尤其是韓國隊面對效力日本職棒歐力士猛牛隊的台灣隊先發投手張奕所投出的球路，可說是一籌莫展，最後成為比賽落敗的最大主因。

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