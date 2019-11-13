網球》謝淑薇自認對台灣問心無愧 全力爭取東奧參賽

謝淑薇。（資料照，法新社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕季末休兵的謝淑薇，近日於臉書粉絲團再度表態，全力爭取明年東京奧運參賽門票，且相關事宜都交由澳洲資深教頭保羅（Paul McNamee）負責，並在文末強調：「對於台灣，對於國家賽，我問心無愧。」

謝淑薇文中透露，保羅曾說台灣網協會全力協助，但不久後又要求換教練作為聯絡窗口，今網協秘書長劉中興則回應，絕無此事，目前一切都是跟保羅互動，「我們都依照她的意願與其委託人保持連絡，不知道為何有說法？」

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此外，小薇也指出，若把為國家出賽排入職業行程，勢必增加數百萬台幣支出費用，即使過去沒有獎金的聯邦盃，她都會帶人隨行參賽，奧運甚至得增加至3名團隊成員，儘管代表國家參賽的補助款不足，仍用其餘職業賽獎金來彌補，自己對台灣以及國家賽問心無愧。

本季謝淑薇大豐收，單打32名、雙打第4席都穩居台將之首，除了達成女單生涯500勝里程碑，她與捷克搭檔史崔可娃（Barbora Strycova）也聯手贏得包括溫布頓大滿貫在內的4座雙打冠軍，總計進帳206.6萬美元（約6299萬台幣），女網年度獎金榜亞洲排名第二，只僅次「日本小威」大坂直美的678.8萬美元（約2.07億台幣）。

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