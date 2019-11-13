香港賽》奧原希望次局連拿11分闖16強 球王桃田賢斗首輪棄賽

奧原希望晉級16強。（資料照，法新社）

〔記者林岳甫／綜合報導〕日本女將奧原希望今日在超級500系列香港羽球公開賽首輪，在次局直接狂掃11分，對手香港一姊張雁宜也就宣布棄賽，奧原最終以21：12、11：0，叩關女單16強，續朝本季首冠及連霸之目標邁進。

奧原上週在中國福州公開賽雖拿下亞軍，本季6場決賽都敗，冠軍始終無法開張，且還被台灣名將戴資穎超越，短短2週就痛失球后，而她是去年香港賽女單冠軍，本屆依舊有保分壓力。

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奧原今日面對生涯對戰取7連勝的世界排名29的地主一姊張雁宜，首局雙方歷經7次平手，奧原在9：8領先後，直接以12：4攻勢先馳得點，接著次局更是連取11分，技術暫停時張雁宜決定棄賽，奧原鎖定16強資格。

奧原16強將遭遇世界排名16的泰國選手佐楚翁，雙方過去4度交手，奧原近3戰全勝，前一次輸球是去年馬來西亞公開賽3局遭對手逆轉。

世界球王桃田賢斗本季共打16場賽事，其中11場殺入決賽，僅在年初印尼大師賽屈居亞軍，單季已有10座冠軍入袋，卻也抵擋不了密集出賽的考驗，確定於香港賽退賽，讓印度前球王斯里坎特兵不血刃晉級16強。

桃田賢斗首輪棄賽。（資料照，法新社）

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