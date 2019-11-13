12強Live》今永昇太飆9上9下 日本 3：0 墨西哥

第二局

會澤翼、山田哲人接連獲保送上壘，墨西哥決定換投，上個半局演出長傳刺殺美技的游擊手坂本勇人敲出安打，日本隊3：0領先，淺村榮斗也獲保送擠成滿壘，不過鈴木誠也外野飛球、外崎修汰被三振，日本隊沒有再攻下分數。

第一局

1局上墨西哥打者遭到三上三下，1局下日本進攻，坂本勇人敲安後盜壘成功，並靠著鈴木誠也的安打跑回本壘，日本1：0先馳得點。外崎修汰、近藤健介接連安打，日本2：0領先。

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賽前

世界12強賽，晚間日本與墨西哥在東京巨蛋進行交手，日本複賽目前取得2勝1敗，墨西哥則是3勝0敗的唯一不敗之師，今晚只要贏球就確定踢下美國，獲得東京奧運美洲區門票。目前6強呈現互咬局面，這場比賽的勝負也攸關台灣隊晉級。

墨西哥先發打線

1.Jones 中外野

2.Perio 右外野

3.Quiroz 二壘

4.Vargas 三壘

5.Navarro 一壘

6.Solis 捕手

7.Clark 指定打擊

8.Perez 左外野

9.Salazar 游擊

先發投手：Ramirez

日本隊先發打線

1.山田哲人 一壘

2.坂本勇人 游擊

3.淺村榮斗 指定打擊

4.鈴木誠也 右外野

5.外崎修汰 二壘

6.近藤健介 左外野

7.松田宣浩 三壘

8.會澤翼 捕手

9.丸佳浩 中外野

先發投手：今永昇太

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