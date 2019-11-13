12強》轟主辦「卡韓」！ 韓媒痛斥：12強根本是菜市場盃

讓韓國王牌金廣鉉僅投3.1局就被敲出8支安打丟掉3分。（資料照，特派記者林正堃攝）

〔即時新聞／綜合報導〕世界12強棒球賽中，台灣隊昨（12）日以7:0大比分擊敗南韓，讓這支預賽一路全勝的勁旅踢到鐵板。對於本次12強賽事，有韓媒撰文直批主辦偏袒日本，什麼手段都使得出來，更轟這次12強賽根本就是「菜市場盃」。

《首爾運動報》狂轟「12強根本就是菜市場盃」。（擷取自《首爾運動報》日文版）

本屆由日本主辦的12強賽事引來韓媒不少批評。《首爾運動報》12日就發文指出，儘管韓國在國際地位上已有所提升，不過從這次12強賽就能看出，在大型比賽上，韓國仍遭到不公正判決。報導更指出，從美韓一戰就看出日本的意圖，認為只要打壓韓國就能讓日本棒球更優越，裁判誤判、偏袒連連，「日本什麼手段都用得出來」。

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昨日台韓大戰之中，台灣隊打線發揮，讓韓國王牌金廣鉉僅投3.1局就被敲出8支安打丟掉3分，韓媒《東亞日報》也在體育版頭條以「金廣鉉崩潰...台灣棒子很厲害」為題，表示台灣隊在棒球上不停讓韓國隊吃盡苦頭。

不過《首爾運動報》今（13）日再度以「12強根本就是菜市場盃」重砲批評世界棒壘總會（WBSC）。該媒體指出，世界棒壘聯盟不斷喊出棒球國際化，但是在這次12強根本看不出來；文中也提到，這次大會對於受傷選手的應對不足，連擔架等基本設備都沒有。

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