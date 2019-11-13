棒球》「台灣巨砲」陳金鋒、黃暐傑 加入永慶大聯盟玩出人生新高峰

陳金鋒、黃暐傑出席永慶盃。（主辦單位提供）

〔體育中心／綜合報導〕歷經兩個月近40場激烈賽事，「第六屆永慶盃壘球賽」在11月13日進行冠亞軍爭霸賽，由曾兩度奪冠的「新店文山聯軍」，對上來勢洶洶的「新莊、土城、中和聯隊」，兩隊都派出最強陣容，爭奪冠軍殊榮。身為房仲首家且年年獲體育署頒發「運動企業認證」的永慶房產集團，特邀台灣巨砲-陳金鋒及旅美球星-黃暐傑擔任貴賓，與永慶房產集團孫慶餘董事長一同為球員加油、頒發冠亞軍獎盃，與現場超過5百位同仁與眷屬加油團同歡；陳金鋒及黃暐傑更在現場抽出幸運的永慶同仁，獲得簽名球棒、簽名球，還抽出5位幸運的永慶人與兩位球星合照留影！

永慶盃壘球賽圓滿落幕。（主辦單位提供）

適逢昨日台韓大戰，中華隊完封韓國，今日「永慶盃壘球賽」總決賽，永慶球員們鬥志特別高昂，卯足全勁要在球場上一決高下，抱回冠軍獎盃！雙方戰況糾纏至七局上都是平手，直到「新店文山聯軍」連續擊出兩支安打，打破平手僵局，最終以8:7贏得勝利！這也是「新店文山聯軍」第三次獲得冠軍榮耀！在陳金鋒及黃暐傑的見證下，由孫慶餘董事長頒發獎盃給本次比賽的前三名，永慶第六屆壘球賽圓滿達成！

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陳金鋒與黃暐傑不僅參與今日的永慶盃壘球冠亞軍賽，更參與永慶房屋最新的招募影片「永慶大聯盟-玩出人生新高峰！」拍攝，永慶房屋業管部陳賜傑協理表示：這次很榮幸與棒球界傳奇合作，並由「電競女神~小熊」擔任遊戲實況主永慶房屋最新的創新招募影片「永慶大聯盟-玩出人生新高峰！」，介紹永慶房屋首創的「永慶大聯盟」工作遊戲化平台，影片甫上線即引發網友瘋狂點閱分享，上線短短幾天觀看人數已近40萬，相信藉由陳金鋒與黃偉傑的魅力，將能讓更多求職者認識永慶房屋的「聰明工作 健康生活」的幸福職場。

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