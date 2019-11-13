12強》不敗之身遭日本打破 墨西哥必須誓死打南韓

墨西哥全場僅敲一安，不敵日本。（法新社）

〔記者龔乃玠／綜合報導〕日本揮別前役爆冷輸美國的陰影，今靠今永昇太6局好投，加上打線前2局速攻3分，終場以3：1奪勝。落敗的墨西哥無法提前晉級冠軍賽，也尚未完全確定奪下奧運門票，後天對南韓必須誓死搶勝。

今永昇太投6局失1分。（法新社）

日本隊打線此役甦醒，首局就狂敲4支安打，包括鈴木誠也和近藤健介的適時安打，攻下2分；次局，坂本勇人也在一二壘有人敲適時安打，再送回1分保險。坂本今打第二棒大復活，單場貢獻猛打賞，挽救打線。

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預賽對台灣僅投3局的今永，此役找回壓制力，開賽飆9上9下，雖在4局上被瓊斯（Jonathan Jones）轟陽春砲，失掉國際賽生涯第1分，但接著面對11名打者解決10人，完成6局投球，僅被敲1支安打，猛飆8次三振。

今永退場後，日本隊秀出強悍的勝利方程式，7局起由甲斐野央、山本由伸和山崎康晃無失分收尾，拿下重要一勝，目前以3勝1敗和墨西哥並列領先者。

甲斐野央。（法新社）

原本拜上午澳州擊敗美國所賜，墨西哥只要今晚擊敗日本就能確定拿到美洲區的奧運門票，外加晉級冠軍賽，只是墨西哥錯失雙喜臨門的機會，唯一能做的就是後天晚上全力擊敗南韓隊。

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