香港賽》相隔4年！台灣一哥周天成3局勝常山幹太 重返男單16強

周天成晉級16強。（資料照，法新社）

〔記者林岳甫／綜合報導〕世界排名第2的台灣一哥周天成今日在超級500系列香港羽球公開賽首輪提拍上陣，以21：5、24：26、21：15艱辛擊敗世界排名15的日本好手常山幹太，相隔4年再度躋身男單16強。

周天成在2015年香港賽打入8強，但2016、2017及2018年都首輪出局。小天本季狀況不俗，斬獲3冠、2亞的佳績，生涯3度對戰常山幹太獲全勝。

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周天成首局展現強大贏球企圖心，前半局就取得11：4領先，下半局直接以10：1攻勢成功先馳得點。小天次局於技術暫停時陷入8：11落後，下半局展開反撲，與對手數度戰成平手，也化解對方多個局點，卻無法把握機會，讓常山幹太扳平戰局。

周天成生涯首度與常山幹太決勝局分勝負，小天技術暫停前靠著對手連續回球掛網，獲11：8領先。周天成下半局被對手追至1分差，好在他穩住陣腳連下4分，終於擺脫常山幹太的追擊，耗時68分鐘拿到16強門票。

周天成次輪將遭遇另一日本好手西本拳太、印度卡夏普之間的勝方，續拚追平2015年香港賽8強的個人最佳成績。

男雙方面，「麟洋配」李洋／王齊麟篤定躋身年終總決賽舞台，但今日在首局拿到1局點卻錯失，次局又一路被挨打，最終麟洋配以21：23、14：21不敵世界排名第5的法賈／阿利安托。至於另組男雙李哲輝／楊博軒以21：16、21：14擊敗荷蘭馬斯／塔柏林。

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