羽球》世錦奪金後陷嚴重低潮 辛度正面看待

辛度。（資料照，歐新社）

〔體育中心／綜合報導〕印度一姐辛度（PV Sindhu）今年雖在世錦賽奪下渴望已久的冠軍，接下來的比賽卻陷入嚴重低潮，今她在受訪時也透露這面金牌對她帶來的影響，並表示自己的狀況並不需要擔心。

辛度稍早在香港公開賽首輪以21：15、21：16直落二拍下南韓好手金佳恩，16強將遭遇泰國女將布莎南，她在賽後受訪時也提到了近期的低潮，稱因為世錦賽冠軍苦等已久，花了一點時間好好消化這場勝利帶來的喜悅。

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辛度今年世錦賽擺脫連兩年屈居銀牌的悲情，在決賽直落二擊敗奧原希望一舉奪金，沒想到他沒能延續好手感，接下來的5站除在法國賽躋身8強，其餘4站都未能打進第3輪，包括在上週的福州賽首輪就輸給台灣好手白馭珀。

「雖然我輸了幾場球，但也讓我變得更堅強、了解自己必須更加努力，8月那個月因為世錦賽很美好，之後也還算可以，不過事情就是這麼發生了。」辛度今在受訪時談道。她也表示自己的訓練完全都按照進度走，並稱在里約奧運後，印度的羽球有了很大的進步，她知道自己是很多人前進的動力。

而面對南韓教練金知賢在世錦賽後就突因私人問題請辭，辛度也表示這件事並未帶來太大的影響，畢竟訓練終究都是得靠自己努力，「每位教練都有不同的心態，朴教練（南韓前國手朴泰相）幫了我很多，目前一切都很好。」

至於要尋求衛冕的年終賽，辛度也樂觀看待：「你永遠不知道什麼事會發生，當天狀況好的選手就能贏球，面對世界前八名的好手，每一分都很重要。」

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