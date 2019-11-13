網球》卓家姊妹合體晉8 海碩盃兩組台將奏捷

斯基科娃、瑋柏莉史密斯打到第二盤就棄賽，台灣選手卓宜萱（右）、卓宜岑（左）晉級。（記者陳志曲攝）

〔記者梁偉銘／台北報導〕2019年台北海碩女網賽在台北小巨蛋進行，卓宜萱／卓宜岑雙打合體天助自助，6：1、3：0領先時，第4種子斯基科娃（俄國）／瑋伯莉史密斯（英國）因傷退賽，讓卓家姊妹提前開胡，明得與席妮可娃（保加利亞）／童貝瑞（印度）力拚4強門票。

卓宣萱／卓宜岑分別只有19、18歲，已擁有約180公分的高大身材，儘管首度在台北海碩盃合拍，年輕姊妹倆默契十足，開賽2：1起連破帶保横掃7局，8強門票順利到手，自去年10月膝傷休兵長達7個月的卓宜萱說：「很開心，與妹妹第1次在海碩盃合作就獲勝，希望能把氣勢延續下去。賽前爸媽和教練就提醒我們，別太在意輸贏，只要把平常練習的東西表現出來就好。」

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另場「台灣內戰」，李亞軒／吳芳嫺克服開賽慢熱，從首盤1：3落後連下11局，終挾6：3、6：0擊敗葛藍喬安娜／楊亞依，明得強碰第3種子舒兹（荷蘭）／雷娜（印度），決定4強席次誰屬。

台灣雙打內戰李亞軒（左二）、吳芳嫻（左一）直落二擊敗葛藍喬安娜（右二）、楊亞依（右一）。（記者陳志曲攝）

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