籃球》羨慕！知名球評年薪打趴本季300名NBA球員

柯瑞約12.3億台幣年薪為本季球員之最。（資料照，USA TODAY Sports）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕NBA球員薪水高得嚇人，勇士一哥柯瑞（Stephen Curry）4023萬美元（約12.3億台幣）年薪為本季球員之最，但美國球評史密斯（Stephen A. Smith）也很會賺，年薪高達800萬美元（約2.46億台幣），在本季至少超越300名NBA球員所賺的薪水。

《紐約郵報》報導，NBA球評史密斯與ESPN談定一份5年合約，每年薪水為800萬美元，要上的節目包含每天的「First Take」及「SportsCenter」，至於其他細節並未公布。

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驚人的是，史密斯每年所賺的錢已超越不少知名球員本季年薪，包括塞爾提克塔圖姆（Jayson Tatum）的783萬美元（約2.4億台幣），上季新人王東契奇（Luka Doncic）的768萬美元（約2.36億台幣），以及前年度MVP羅斯（Derrick Rose）的731萬美元（約2.25億台幣）。

過去《ESPN》最高薪為「Get Up!」節目主持人格林伯格（Mike Greenberg）的650萬美元（約2億台幣）年薪，如今史密斯將正式超越，令各家媒體從業者十分羨慕。

NBA球評史密斯。（圖片取自史密斯推特）

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