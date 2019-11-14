桌球》台灣第一人 林昀儒入圍國際桌總年度最佳男運動員

林昀儒首度入圍年度最佳運動員，將和中國馬龍、許昕及瑞典名將法爾克競爭。（取自國際桌總官網）

〔記者許明禮／台北報導〕國際桌總在13日公布2019年球星頒獎典禮（ITTF Star Awards ）年度最佳男、女運動員入圍名單，今年大放異彩的18歲小將林昀儒，入圍最佳男運動員，成為台灣第一人，也是繼2017年的女將鄭怡靜之後，史上第二位入圍年度最佳運動員的台灣球員。

世界排名第10的林昀儒，今年奪下阿曼挑戰賽、捷克公開賽及T2聯賽馬來西亞站男單冠軍，另外和鄭怡靜攜手摘下阿曼、中國及香港公開賽混雙冠軍，也成為進入世界排名前10的最年輕的台灣男子選手。

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其他入圍最佳男運動員的還包括今年勇奪世錦賽男單冠軍及中國、卡達公開賽冠軍的中國名將馬龍；今年連奪澳洲、南韓、日本3站公開賽冠軍及世錦賽混雙冠軍的中國許昕。

今年世錦賽獲得男單亞軍，也是22年來首位闖進世錦賽男單決賽的瑞典球員法爾克，也首度入圍年度最佳運動員。

年度最佳女運動員則成為中國隊天下，入圍者包括今年囊括世錦賽女單、混雙冠軍及女子世界杯、團體世界杯冠軍的中國女將劉詩雯；席捲匈牙利、中國、南韓及瑞典4座公開賽冠軍的陳夢；抱走日本、澳洲及德國公開賽3座冠軍的孫穎莎。

唯一非中國籍的入圍者是今年在香港、瑞典及德國公開賽都斬獲亞軍的日本名將伊藤美誠，她也是今年世界排名最高的日本女子球員。

最終評選結果將由球迷投票和專業評審兩方面構成。目前，網路投票已經展開。球迷可前往網站https://www.surveymonkey.com/r/WBPG366。投票截止日期為11月24日。

最終獲獎名單將於12月11日在中國河南鄭州市舉行的球星頒獎典禮揭曉。

國際桌總近日將公布最佳殘障男、女運動員、最佳教練、最佳行為規範及最佳突破新星等五項獎項的入圍名單。

今年異軍突起的林昀儒極有可能再入圍最佳突破新星獎。

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