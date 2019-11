MLB》德葛隆連莊國聯塞揚獎 柳賢振無緣亞洲第一人

〔體育中心/綜合報導〕年度塞揚獎得主今出爐,大都會王牌德葛隆(Jacob deGrom)連2年勇奪國聯塞揚獎,為大都會隊史第一人連莊,連2年達陣單季250K、防禦率低於2.50為史上第6人,前5位都是名人堂巨投,道奇韓投柳賢振與薛哲並列國聯塞揚票選第二,無緣成為亞洲第一位獲獎投手。

今年由德葛隆、薛哲(Max Scherzer)及柳賢振入圍國聯塞揚獎最終名單,本季表現鬼神的韓投柳賢振,有機會成為大聯盟史上第一位奪下塞揚獎的亞洲投手,但最終結果今出爐,由大都會王牌德葛隆再獲殊榮,成為國聯史上第7位、大聯盟史上第11位、隊史首位連2年奪下塞揚獎的投手。

請繼續往下閱讀...

德葛隆上季締造單季防禦率1.70、269K鬼神表現,勇奪生涯首座塞揚獎,今年開季雖然慢熱,但逐漸回溫延續巨投身手,最後23場先發僅4次單場丟超過2分,連飆3場7局先發無失分結束例行賽,累積255K為國聯之最,防禦率2.43排第二,單季至少250K、防禦率低於2.50為史上第6人。

Jacob deGrom has won his 2nd straight NL Cy Young Award.



He's one of 6 players ever to post consecutive seasons with at least 250 strikeouts and an ERA below 2.50.



The other 5 pitchers are all in the Hall of Fame, and 4 of the 6 won consecutive Cy Youngs during their span. pic.twitter.com/qxa7x2vtVP