MLB》德葛隆連莊國聯塞揚獎 柳賢振無緣亞洲第一人

Back-to-back.



Jacob deGrom is your 2019 NL Cy Young winner. pic.twitter.com/R1jWe5AXct — MLB （@MLB） 2019年11月13日

〔體育中心／綜合報導〕年度塞揚獎得主今出爐，大都會王牌德葛隆（Jacob deGrom）連2年勇奪國聯塞揚獎，為大都會隊史第一人連莊，連2年達陣單季250K、防禦率低於2.50為史上第6人，前5位都是名人堂巨投，道奇韓投柳賢振與薛哲並列國聯塞揚票選第二，無緣成為亞洲第一位獲獎投手。

今年由德葛隆、薛哲（Max Scherzer）及柳賢振入圍國聯塞揚獎最終名單，本季表現鬼神的韓投柳賢振，有機會成為大聯盟史上第一位奪下塞揚獎的亞洲投手，但最終結果今出爐，由大都會王牌德葛隆再獲殊榮，成為國聯史上第7位、大聯盟史上第11位、隊史首位連2年奪下塞揚獎的投手。

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.@JdeGrom19 is the 1st @Mets pitcher to win consecutive NL Cy Young Awards. pic.twitter.com/gvQO4Y2d1i — MLB Stats （@MLBStats） 2019年11月13日

德葛隆上季締造單季防禦率1.70、269K鬼神表現，勇奪生涯首座塞揚獎，今年開季雖然慢熱，但逐漸回溫延續巨投身手，最後23場先發僅4次單場丟超過2分，連飆3場7局先發無失分結束例行賽，累積255K為國聯之最，防禦率2.43排第二，單季至少250K、防禦率低於2.50為史上第6人。

Jacob deGrom has won his 2nd straight NL Cy Young Award.



He's one of 6 players ever to post consecutive seasons with at least 250 strikeouts and an ERA below 2.50.



The other 5 pitchers are all in the Hall of Fame, and 4 of the 6 won consecutive Cy Youngs during their span. pic.twitter.com/qxa7x2vtVP — ESPN Stats & Info （@ESPNStatsInfo） 2019年11月13日

德葛隆連2年囊括29張第一名選票（共30張），以總分207分無懸念連莊塞揚獎，唯一一張沒拿到的第一名選票，由韓投柳賢振獲得，他與薛哲總分同為72分，並列國聯塞揚票選第二，與亞洲第一座塞揚獎擦肩而過。

德葛隆在家人的陪伴下，一起迎接最終結果出爐，得知自己再度獲獎當下，德葛隆表示無法用言語形容，「贏得一座獎是個夢想，但是連兩年獲獎？老實說，我現在有點說不出話來了。」

德葛隆連2年奪國聯塞揚獎。（資料照，美聯社）

柳賢振與薛哲並列國聯票選第二，無緣成為亞洲首位塞揚投手。（資料照，USA TODAY Sports）

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