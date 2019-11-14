12強》要南韓隊忘了千葉慘案 韓媒盼「福地」改運

南韓隊在12日以0：7慘敗台灣隊，也讓東京奧運之路出現變數。（資料照，特派記者林正堃攝）

〔體育中心／綜合報導〕世界棒球12強賽超級循環賽，南韓隊在12日以0：7慘敗台灣隊，也讓東京奧運之路出現變數。南韓隊接下來將對墨西哥、以及宿敵日本隊。南韓媒體《中央日報》指出，南韓隊初次造訪千葉球場吞敗，但認為東京巨蛋不同，是「約定的場所」。

目前12強複賽各隊戰績，日本、墨西哥都是3勝1敗，南韓2勝1敗，台灣隊1勝2敗，澳洲、美國都是1勝3敗。

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《中央日報》報導，指東京巨蛋是日本野球的心臟，南韓隊在這球場留下很多回憶，包含經典賽、以及首屆12強賽中，在日韓戰創造許多光榮和屈辱的歷史。

2006年首屆經典賽A組預賽在東京巨蛋舉行，「國民打者」李承燁在第8局敲逆轉兩分彈，再由「高麗特急」朴賛浩關門，最後解決日本隊主將鈴木一朗，這是具有意義的一刻，南韓隊該場以3：2拿下勝利。

2009年第二屆經典賽，南韓在首輪派出「日本殺手」金廣鉉卻失利，最後以2：14輸球。但兩天後雙方再度碰頭，南韓隊靠著奉重根5.1局好投、以及金泰均關鍵一擊，終場以1：0擊敗日本。

2015年的首屆12強準決賽，日本隊打完前8局還以3：0領先，未料9局被連續安打拿4分，南韓隊就以4：3大逆轉獲勝，闖進冠軍賽，並奪得第一屆12強賽冠軍。《中央日報》認為，這是為何回到東京巨蛋比賽，會讓南韓隊感到高興的原因。

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