晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月

MLB》深夜發文報喜訊！ 達比修有喜獲千金5度當爸

2019/11/14 08:28

達比修有與老婆山本聖子。（資料照，圖片取自達比修有推特）

〔體育中心／綜合報導〕芝加哥小熊日籍投手達比修有又要當爸爸了！達比修昨晚深夜在社群媒體上公布喜訊老婆山本聖子為他生下一名體重約3480公克的小女嬰，目前母女均安，不少網友也開心給予祝福。

達比修有與前妻紗榮子在2007年結婚，育有兩名小孩，2人在2012年離婚，小孩監護權為紗榮子。2014年達比修有與山本聖子宣布交往，2015年2月兩人先生下一子，2016年11月正式結婚後，隔年3月再產下一子，達比修有今年7月拿下第3勝後，也興奮宣布11月將迎來自己的第一個女兒。

而昨天深夜達比修有開心地在推特公佈喜訊「雖然時間已經晚了，但是長女11月12日出生啦！」表示母女都平安健康，也感謝大家關心。

已經有4個兒子、自己家裡也是3兄弟，迎來除了老婆以外的第2個女生，之前達比修有在推特上抒發心情，表示自己實在有點困惑，因為是的第1個女孩，兄弟、孩子都是男生，該怎麼照顧長女呢？不過如今相信這些疑慮已經隨著愛女出生煙消雲散。

達比修有今年開季陷入低潮，28.2局狂丟22次保送、防禦率高達5.20。而他在下半季脫胎換骨，這段期間的防禦率僅2.76、每局被上壘率0.81，先發31場繳出6勝8敗防禦率3.98的好表現，球季結束後選擇不跳出合約，打算繼續待在芝加哥為小熊打拚。

達比修有選擇不跳脫合約，續留小熊。（資料照，法新社）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

推薦新聞
熱門新聞
自由時報體育頻道
電腦版 / 手機版
版權所有 不得轉載 © 2019 The Liberty Times. All Rights Reserved.