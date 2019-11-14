MLB》深夜發文報喜訊！ 達比修有喜獲千金5度當爸

達比修有與老婆山本聖子。（資料照，圖片取自達比修有推特）

〔體育中心／綜合報導〕芝加哥小熊日籍投手達比修有又要當爸爸了！達比修昨晚深夜在社群媒體上公布喜訊，老婆山本聖子為他生下一名體重約3480公克的小女嬰，目前母女均安，不少網友也開心給予祝福。

達比修有與前妻紗榮子在2007年結婚，育有兩名小孩，2人在2012年離婚，小孩監護權為紗榮子。2014年達比修有與山本聖子宣布交往，2015年2月兩人先生下一子，2016年11月正式結婚後，隔年3月再產下一子，達比修有今年7月拿下第3勝後，也興奮宣布11月將迎來自己的第一個女兒。

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而昨天深夜達比修有開心地在推特公佈喜訊「雖然時間已經晚了，但是長女11月12日出生啦！」表示母女都平安健康，也感謝大家關心。

已經有4個兒子、自己家裡也是3兄弟，迎來除了老婆以外的第2個女生，之前達比修有在推特上抒發心情，表示自己實在有點困惑，因為是的第1個女孩，兄弟、孩子都是男生，該怎麼照顧長女呢？不過如今相信這些疑慮已經隨著愛女出生煙消雲散。

達比修有今年開季陷入低潮，28.2局狂丟22次保送、防禦率高達5.20。而他在下半季脫胎換骨，這段期間的防禦率僅2.76、每局被上壘率0.81，先發31場繳出6勝8敗防禦率3.98的好表現，球季結束後選擇不跳出合約，打算繼續待在芝加哥為小熊打拚。

達比修有選擇不跳脫合約，續留小熊。（資料照，法新社）

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