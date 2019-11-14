MLB》韋蘭德擊敗柯爾 勇奪生涯第二座美聯塞揚獎

太空人36歲強投韋蘭德勇奪生涯第二座塞揚獎。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕本季的美國聯盟塞揚獎今天公佈，太空人36歲強投韋蘭德（Justin Verlander）擊敗隊友柯爾（Gerrit Cole），勇奪生涯第二座塞揚獎，成為自2004年的「火箭人」克萊門斯（Roger Clemens）後，最老的塞揚獎得主。

韋蘭德今年繳出21勝、吃下223局、被打擊率0.172、每局被上壘率（WHIP）0.80都是全大聯盟最佳，還曾在美國時間9月1日對藍鳥投出無安打比賽，成為史上第6位生涯至少投3場無安打比賽的投手。而韋蘭德的防禦率為2.58，比柯爾的防禦率2.50略高。

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此外，韋蘭德本季也達成生涯3000K里程碑，更是首度創下單季300次三振；韋蘭德曾在2011年老虎時期奪美聯塞揚獎，如今再拿一座，成為史上第21位擁有至少兩座塞揚獎的投手。

自太空人從2013年轉至美聯後，韋蘭德是第二位拿到塞揚獎的選手，前一位是凱可（Dallas Keuchel）；太空人隊史共有4座塞揚獎得主，包含1986年的史考特（Mike Scott）、2004年的克萊門斯、2015年的凱可，以及今年的韋蘭德。

根據全美棒球記者協會（BBWAA）的投票顯示，韋蘭德獲得17張第一名選票，總分為171分。而柯爾則是拿到13張第一名選票，總分為159分。

柯爾本季繳出20勝5敗，防禦率2.50、飆出326次三振皆是全聯盟最佳，但每局被上壘率0.89、被打擊率0.186都遜於韋蘭德。

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