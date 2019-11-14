奧地利公開賽》驚天逆轉日本美少女 陳思羽勇闖女單32強

陳思羽逆轉擊敗日本美少女長崎美柚，晉級女單正賽。（取自國際桌總官網）

〔記者許明禮／綜合報導〕「鋼鐵羽」陳思羽今天凌晨在2019年奧地利公開賽女單資格賽最後一輪，再度上演驚天大逆轉，她克服局數0:3落後，決勝局更化解兩個賽末點，4:3氣走17歲的日本美少女長崎美柚，和國泰隊友鄭先知攜手晉級正賽32強。

世界排名27的陳思羽，對上近年快速崛起的日本新星長崎美柚，前三局以6:11、5:11、9:11遭壓制，第四局起，陳思羽展開絕地大反攻，以11:8、11:9、11:3連趕3局。

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決勝局，陳思羽開局又陷入1:6劣勢，但她展現鋼鐵般的意志力，以9:8反超，隨後雖然以9:10、10:11兩度面臨賽末點，但她都挺了過來，最後以13:11實現大逆轉。

陳思羽32強將遭遇世界排名第8的日本名將石川佳純，過去兩人交手，陳思羽以3勝12負居上風。

世界排名56的鄭先知晉級之戰也以4:1後來居上，打敗世界排名39的瑞典一姊艾克霍姆，32強將迎戰世界排名16的南韓削球名將徐孝元。

直接晉級正賽的台灣一姊鄭怡靜，32強則對決上週團體世界盃手下敗將香港好手李皓晴。

男單方面，38歲老將莊智淵在資格賽連闖兩關後，最後一戰以1:4不敵世界排名24的丹麥一哥葛洛斯。世界排名47的陳建安同樣在最後一輪以2:4敗給世界排名22的法國一哥高齊，無緣躋身正賽。

男單32強唯一台將林昀儒，首輪將面對世界排名48的日本好手吉村真晴。

鄭先知連闖3關，搶下女單32強門票。（取自國際桌總官網）

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