NBA》A.戴維斯肋骨受傷？ 將缺席今日「勇湖大戰」

A.戴維斯昨日對戰太陽時，肋骨被擊中，將缺席今日對決勇士的比賽。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕西部榜首湖人今日將於主場迎戰傷兵滿盈且在西部墊底的勇士，消息來源透漏給《ESPN》記者Dave McMenamin表示，湖人球星A.戴維斯（Anthony Davis）因身體的些許傷勢，將缺席這場加州內戰。

A.戴維斯在這場湖人「背靠背」第2戰的比賽中缺席，是因右肩一直以來都有痠痛的問題，再加上昨日作客以123：115擊敗太陽的比賽中，肋骨被擊中受傷， A.戴維斯的X光報告出爐後，湖人表示，檢查報告出來肋骨的傷勢狀況為陰性的，因此今日他們會再重新評估A.戴維斯的狀況。

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現在於湖人隊的傷兵名單中，除了A.戴維斯外，還有全明星控衛–朗度（Rajon Rondo），這名前聯盟助攻王得主，因小腿的傷勢開季至今僅1次出賽（昨日對太陽的比賽），若這名傳球好手兼後場防守大將再度回歸陣中的話，對戰力相當深厚的湖人，表現將會更上一層樓。

A.戴維斯這賽季目前場均得分26.3分10.4籃板和3.3助攻，值得一提的是，這位上週西部最佳球員場均2.9次阻攻排在全聯盟第2。湖人開季狀況相當火燙，目前戰績8勝2敗，排在西部第一。

昨日朗度（圖右）傷歸出賽，但現在又再度重回傷兵名單之中。（資料照，美聯社）

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