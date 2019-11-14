MLB》邦賈納自由在即 洋基、費城人卡位爭奪戰

邦賈納有望成為自由球員，可能告別灣區。（資料照， USA TODAY Sports）

〔體育中心／綜合報導〕「瘋邦」邦賈納（Madison Bumgarner）效力巨人11年，為灣區帶回3座世界大賽冠軍，今年季後可能是他生涯首次成為自由球員，美媒透露除了先有消息的勇士，費城人和洋基也都有意願爭取瘋邦。

邦賈納在2007年選秀首輪第10順位被巨人挑中，11年大聯盟職涯都為巨人投球，成就灣區偶數年霸業，2014年拿到生涯第3枚冠軍戒，包辦國聯冠軍戰及世界大賽MVP。美媒普遍認為，邦賈納不太可能接受巨人的合格報價，可能出走灣區改披別隊球衣，將是生涯首次投入自由球員市場，雙城、紅雀和勇士是可能新東家。

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除了先前已有消息的勇士，大聯盟知名記者 Ken Rosenthal在今天的《The Athletic》專欄中透露，費城人想從自由市場網羅先發投手，有意爭取邦賈納加入輪值，還可能再簽其他老經驗投手，攜手衝擊連霸分區冠軍的勇士。但Ken Rosenthal也說，他認為相較於費城人，邦賈納可能比較適合勇士隊。

邦賈納成就巨人偶數年傳奇。（資料照，法新社）

《舊金山紀事報》的 John Shea則表示，洋基也有興趣追求邦賈納，雖然總管凱許曼（Brian Cashman）目前尚未與邦賈納的經紀人連繫，但絕對會採取行動。在《 MLB Trade Rumors》舉辦的讀者票選中，勇士以39.3％得票率成為邦賈納最可能去處，老東家巨人11.4%及雙城10.2％，為其他唯二得票率超過1成的球隊。

大聯盟官網認為，勇士可能是支適合邦賈納的球隊，若成功簽下耐投的邦賈納，不僅能填補王牌凱可（Dallas Keuchel）約滿走人後留下的空缺，邦賈納豐富的經驗以及季後賽鬼神成就，能為陣容年輕的勇士隊注入強心針，撫平連2年在國聯分區系列賽打包的慘痛經驗。

邦賈納11年職涯至今都為巨人效力。（資料照，法新社）

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