12強》前天4支0昨卻猛打賞 坂本勇人復活竟是因監督秘密指導

坂本勇人（右）昨晚大復活，5打數敲出3支安打，帶領本武士擊退強敵墨西哥。（法新社）

〔體育中心／台北報導〕日本隊爆冷意外以1分之差輸美國，年薪高達5億日圓的讀賣巨人球星坂本勇人，4打數0安打還苦吞3K讓他成為眾矢之的，不過坂本昨大復活，單場5支3猛打賞，今日媒透露他爆發的原因，就是因為接受監督稻葉篤紀親自指導，與包括山田哲人等球員，各進行約10分鐘的特別訓練。

在日本武士1分飲恨美國，苦吞本屆12強首敗後，手感冷冰冰的坂本勇人就淪為戰犯，被多家日本媒體點名該為敗戰負責，不過監督稻葉仍仍力挺這位主力游擊手，昨與賽前唯一不敗的墨西哥交手，不僅沒讓他坐板凳還把他的棒次往前調。

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稻葉表示，坂本從沖繩集訓以來，就很努力做各種訓練，也看到他極力調整的姿態，「我深信這樣的努力，在關鍵時刻到來時，一定會被棒球之神所看見。」

日本監督稻葉篤紀。（資料照，特派記者林正堃攝）

而坂本勇人不負監督眾望，昨天打擊也大爆發，不但首局就敲出全隊首安又盜壘成功，之後靠著隊友鈴木誠也敲安，回來拿下日本隊第一分，第二局又再一、二壘有人時，敲出適時安打建功，幫助球隊功下3分，最後單場5打數敲出3安，繳出猛打賞。

賽後坂本勇人接受《Sponichi Annex》採訪時指出，首局敲安後，自己心情變得更加輕鬆，之後也越打越順。他也透露當天賽前在結束自由打擊練習後，監督稻葉帶著他、山田哲人還有其他3名球員進行秘密特訓，個別指導約10分鐘，最後也收到效果如願繳出猛打賞。

坂本勇人透露自己接受了稻葉監督的秘密特訓。（資料照，記者羅沛得德）

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