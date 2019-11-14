12強》明天強碰南韓 墨西哥隊準備好了

墨西哥隊。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕世界棒球12強超級循環賽，目前戰績2勝1敗的南韓隊將面對墨西哥、日本，爭取東京奧運的門票。其中墨西哥在預賽全勝，至今複賽有著3勝1敗的佳績，投手群表現優異是關鍵。墨西哥投手教練涅布拉（Ruben Niebla）表示，他們有作足充分的情蒐。

墨西哥團隊投手防禦率僅1.44是複賽六隊中最低，投手群被打擊率0.188。墨國打線中以瓊斯（Jonathan Jones）最為亮眼，共22打數敲8安，有2轟、4打點，打擊率高達0.364。

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《韓聯社》報導，涅布拉是印地安人助理投手教練，他在日墨之戰賽前表示，「我們有很多資訊，球隊在球探報告做了充足準備。」他認為，墨西哥隊是用防守來對抗，「我想我們用很多的防守佈陣，包含內野和外野，比本屆賽會任何一支球隊還要多。」

面對日本隊時，墨西哥先發拉米瑞茲（Horacio Ramirez）僅投1.1局失3分，但動用牛棚後，就沒有再失分，後援投手群吃下6.2局被敲5安、送出8次三振。涅布拉表示，對南韓隊的情況也有可能會是用牛棚車輪戰。

「一場輸球不會改變心態。」瓊斯則表示，「情況都是一樣，努力打球、爭取勝利、團結一致，就像我們在這次大賽所做的那樣。我們做好準備面對南韓隊。」瓊斯也說，自己不在意打擊率，球隊總是排在個人榮譽之前，「我會盡力幫球隊贏球，勝敗對我來說是最重要的。」

墨西哥隊瓊斯。（資料照，法新社）

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