MLB》名人堂捕手將執教義大利 著眼2020歐錦、2021經典賽

皮亞薩將擔任義大利國家隊的總教練。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕昔日美國職棒大聯盟超級強打捕手，並進入美國棒球名人堂的皮亞薩（Mike Piazza）在各個人推特上宣佈，他要執教義大利國家隊，現階段目標則是放眼於2020年歐洲棒球錦標賽，以及2021年的世界棒球經典賽。

Excited to announce I have reached an agreement to manage the Italian National Baseball team. This will include a European Tournament next year and the 2021 @WBCBaseball Classic.#MLB #Italia — Mike Piazza （@mikepiazza31） 2019年11月13日

這是現年51歲的他首度擔任球隊總教練，先前於2009和2013年已擔任過義大利國家隊在棒球經典賽期間的打擊教練。皮亞薩出身於美國賓州的諾里斯敦，並且有著義大利人的血統。

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皮亞薩於1992年首度登上大聯盟，並在1993年效力道奇時，以35發紅不讓和112分打點拿下該年度國聯新人王，自此開啟他的大聯盟生涯，令人驚豔的是他從1993年至2002年，連續10個賽季拿下捕手銀棒獎，儼然是當代最強攻擊型捕手。

皮亞薩曾入選過12次明星賽，職棒生涯先後效力過道奇、馬林魚、大都會、教士和運動家，並於2008年宣佈退休，結束他18年來輝煌的大聯盟生涯。2016年皮亞薩被票選進，象徵棒球界最高榮譽的美國棒球名人堂，生涯平均3成08的打擊率，有過連續9個賽季打擊率超過3成的紀錄，並有著捕手在大聯盟史上最多的427轟，另有1335分打點。

皮亞薩於2016年入選美國棒球名人堂。（資料照，美聯社）

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