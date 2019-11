MLB》名人堂捕手將執教義大利 著眼2020歐錦、2021經典賽

皮亞薩將擔任義大利國家隊的總教練。(美聯社)

〔體育中心/綜合報導〕昔日美國職棒大聯盟超級強打捕手,並進入美國棒球名人堂的皮亞薩(Mike Piazza)在各個人推特上宣佈,他要執教義大利國家隊,現階段目標則是放眼於2020年歐洲棒球錦標賽,以及2021年的世界棒球經典賽。

Excited to announce I have reached an agreement to manage the Italian National Baseball team. This will include a European Tournament next year and the 2021 @WBCBaseball Classic.#MLB #Italia