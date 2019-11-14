NBA》僅和MVP弟弟同台1場 「希臘怪物」哥哥遭下放發展聯盟

字母哥的哥哥大亞德托昆波僅在NBA出賽1場，即遭公鹿下放發展聯盟。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕開季戰績7勝3敗，表現不錯的公鹿隊宣佈將「希臘怪物」亞德托昆波（Giannis Antetokounmpo）的親哥哥大亞德托昆波（Thanasis Antetokounmpo），下放至發展聯盟，大「字母哥」本季僅在NBA出賽1場而已，且未獲教練團重用。

希臘字母哥（持球者）本季表現依舊亮眼，率領公鹿在東部排名第3。（資料照，美聯社）

大字母哥並不像MVP得主的弟弟亞德托昆波在聯盟裡，有著攻防兩端的宰制力，並且在場上表現相當全能，大字母哥本季僅上場1次，在對上魔術的比賽出場6分鐘得到2分2籃板和1助攻，該場比賽公鹿以123：91血洗魔術。

請繼續往下閱讀...

身高6尺7吋司職小前鋒位置的大亞德托昆波，這季加盟公鹿和弟弟聚首，並簽下2年的底薪合約。現大字母哥遭下放發展聯盟，將進入威斯康辛鹿群（Wisconsin Herd）陣中，和2016首輪第4順位的班德（Dragan Bender）同隊。在加入公鹿之前，大字母哥效力希臘籃球強權帕納西納克斯，這支曾於歐聯拿下過6次冠軍的歐陸豪門球隊。

曾為太陽高順位選秀且相當受到期待的潛力新星–班德，這名歐陸長人在進到NBA後表現一直不盡理想，曾一度有機會加入歐陸強權莫斯科中央陸軍，但在最後還是選擇留在NBA並加入公鹿隊。今年班德在威斯康辛鹿群出賽過2場，場均出賽29.9分鐘，平均攻下19分、6.5籃板、1.5阻攻、1助攻和1抄截。

班德（持球者）本季則尚未在NBA有出賽的紀錄。（資料照，歐新社）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法