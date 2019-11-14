12強》美國處於3敗劣勢 教頭：明對台灣打出更好的比賽

美國隊教頭布羅西亞斯。（特派記者林正堃攝）

〔特派記者倪婉君／日本東京報導〕美國隊目前在12強複賽處於1勝3敗劣勢，今早在東京巨蛋練球，教頭布羅西亞斯表示，昨天全隊的攻擊狀況並不好，希望明天對台灣能夠打出更好的比賽。

美國隊昨以1：2不敵澳洲，全場只出現4支安打，只靠首棒打者培頓開轟得1分。布羅西亞斯認為，「我們需要打線發揮，昨天並沒有很多安打，只有1發全壘打。我們現在需要的不只是全壘打，而是更多安打、二壘安打，製造更多跑者上壘機會。」

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對於明天對手台灣，布羅西亞斯則表示今天會花很多時間去研究情蒐資料，「每天的對手不一樣，在每一場比賽之前，我們會針對對手去做研究。」明對台之戰，美國隊壓力不小，若輸球，確定無法搶下奧運門票。

進入複賽後，布羅西亞斯認為不只美國，其實其他球隊也陷入複雜的局勢，「在這裡很多都是有競爭力的球隊，每場比賽也都很接近，我們必須打出更好的棒球。」

只是對於明天對台的先發投手，美國隊目前不便宣布，會依照大會規定，等到球隊一起公布。

儘管美國隊在複賽以1：5不敵南韓，昨又對澳洲吞敗，但實力不容小覷。過去20年台灣和美國在國際賽8度交手，台灣戰績1勝7敗，僅在2003年世界盃2：1險勝，對戰歷史居下風。

美國隊教頭布羅西亞斯。（特派記者林正堃攝）

美國隊練球。（特派記者林正堃攝）

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