香港賽》辛度首輪輕鬆過關 印媒卻憂她跟小戴差距越來越大...

印度一姐辛度8月世錦賽封后後，狀態急速下滑。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕印度一姐辛度（PV Sindhu）昨在超級500系列香港賽首輪直落二晉級，雖然她在受訪時表示自己想力拚在年終賽衛冕，不過自家印度媒體卻不看好，點出她在世錦賽奪冠後就陷入嚴重低潮，認為若是這樣她跟球后戴資穎的差距只會越拉越大。

暫居女單世界第6的辛度昨在香港賽首輪碰上生涯還未曾交手過的金佳恩，這位世錦賽冠軍僅花了36分鐘，以21：15、21：16秋風掃落葉輕鬆收拾南韓女將，次輪將碰上泰國女將布莎南，而她在賽後受訪時也提到了近期的低潮，認為自己的狀況並不需要擔心，對於要尋求衛冕的年終賽也樂觀看待。

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不過印度媒體《Sportstar》稍早指出，辛度今年世錦賽雖在決賽直落二擊敗奧原希望一舉奪金，不過之後狀態卻大幅下滑，不但沒能延續好手感，接下來的5站除在法國賽有打到8強外，其餘4站都卻未能打進第3輪，上週的福州賽首輪還爆冷輸給台灣女將白馭珀慘遭一輪遊，認為她必須要好好振作，若這樣低迷的狀態繼續持續下去，和重返球后寶座的戴資穎差距恐怕只會更大。

戴資穎。（資料照，BadmintonPhoto提供）

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