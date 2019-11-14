NBA》新科榜眼致勝拉桿上籃 灰熊驚險戰勝黃蜂

莫蘭特今日攻下23分，包括致勝的拉桿上籃得手。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕今日灰熊作客挑戰近況不佳的黃蜂，灰熊靠著新科榜眼莫蘭特（Ja Morant）本場攻下23分的帶領下，並在比賽終了前成功拉桿上籃攻下致勝分，不只取得2分領先，更讓時間只剩下0.7秒，終場灰熊以119：117驚險擊敗黃蜂收下2連勝，黃蜂則是苦吞近期的4連敗。

兩隊上半場比數相當膠著，戰成64：63，黃蜂僅取得1分領先。第3節主隊曾一度取得12分領先，但隨後在莫蘭特和D.布魯克斯（Dillon Brooks）聯手砍分下，被打出一波22：5的攻勢，又將領先優勢還回去。

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黃蜂於第4節曾陷於10分落後的窘境，一路追分的黃蜂在葛拉漢（Devonte' Graham）於比賽剩下22.7秒時，投進一顆關鍵的追平3分球，但是灰熊最後一波進攻掌握在莫蘭特手中，他切進禁區在兩名防守球員的夾擊之下，一個拉桿後將球放進籃框內，幫球隊剩餘0.7秒時再度取得2分領先，最終灰熊也以2分差獲勝。

灰熊榜眼控衛莫蘭特，此役在來到家鄉北卡羅萊納，在鄉親父老面前15投中10拿下23分，另傳出11次助攻，達成生涯首度雙十演出。立陶宛中鋒瓦倫丘納斯（Jonas Valanciunas）本場攻下18分，另抓下13顆籃板，成功地在黃蜂禁區破壞。

瓦倫丘納斯（持球者）本役拿下18分，另抓下13顆籃板。（美聯社）

從土耳其強權費內巴切來到灰熊的古德里奇（Marko Guduric），板凳出發共投進4顆3分球，拿下17分。大前鋒「JJJ」Ja.傑克森（Jaren Jackson Jr.）同樣砍進4顆外線，拿下16分6籃板。

黃蜂季前花大錢找來的羅齊爾（Terry Rozier）攻得生涯單場新高的33分，其中包括砍進多達7顆的3分球。板凳出發的孟克（Malik Monk）全場13投中8，得到20分，另抓下8籃板和送出5助攻。一度投進關鍵追平球的葛拉漢，在本役投進4顆3分球，本季首度擔任先發便攻下19分。

羅齊爾雖攻下生涯新高的33分，依舊無法幫助球隊止敗。（美聯社）

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