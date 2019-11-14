NBA》要裁判賞老爸「吃T」！ 小瑞佛斯超有戲（影音）

〔體育中心／綜合報導〕火箭今天在主場靠著哈登（James Harden）砍下全場最高的47分，幫助球隊以102：93擊敗快艇。但這場比賽另一個焦點則是在「父與子」，快艇教頭瑞佛斯（Doc Rivers）在末節和裁判發生爭吵，他的兒子、火箭選手小瑞佛斯（Austin Rivers）在一旁要比出技術犯規手勢，要裁判給老爸「吃T」，瑞佛斯最後遭到驅逐出場。

請繼續往下閱讀...

快艇後衛貝佛利（Patrick Beverley）在第四節防守哈登時被吹犯規，他領到6犯畢業，讓快艇隊相當不滿。而在最後剩下1分31秒的暫停時，貝佛利走到場上，卻又被吹技術犯規。

這讓瑞佛斯相當不滿，護航自家人向裁判嗆聲，這時一旁的小瑞佛斯比出「吃T」手勢，要裁判對老爸賞技術犯規，最後瑞佛斯遭到驅逐出場，小瑞佛斯還對著父親做出打電話手勢。

火箭隊哈登全場砍下47分，傳7次助攻、抓6顆籃板、有3次抄截。魏斯布魯克（Russell Westbrook）17分，卡培拉（Clint Capela）12分、狂抓20顆籃板，另賞2次火鍋。小瑞佛斯則是拿到7分4籃板。

快艇方面，雷納德（Kawhi Leonard）得到26分，L.威廉斯（Lou Williams）20分，J.格林（JaMychal Green）14分14籃板。

快艇教頭瑞佛斯向裁判抗議。（美聯社）



快艇教頭瑞佛斯向裁判抗議。（美聯社）



火箭球員小瑞佛斯。（今日美國）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法