NBA》A.威金斯再轟30分 灰狼爆打馬刺笑納2連勝

前鋒A.威金斯連兩戰手感火燙今又狂轟30分，帶領灰狼收下2連勝。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕灰狼今在主場迎戰馬刺，靠著前鋒A.威金斯（Andrew Wiggins）連兩戰手感火燙今又狂轟30分，攜手狼王湯斯（Karl-Anthony Towns）飆分，力壓全隊6人得分上霜的馬刺，終場就以129：114帶走勝利，送給聖安東尼奧大軍3連敗。

首節A.威金斯就展現絕佳手感，5投4中讓灰狼取得領先，在他下場休息後，馬刺米爾斯（Patty Mills）爆發將兩隊比分追到僅剩2分之差，不過二、三節灰狼展現恐怖火力，兩節狂轟80分甩開對手，打得馬刺毫無招架之力，提早讓比賽進入垃圾時間，最終就以15分之差帶走勝利。

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本季重新硬起來的前鋒A.威金斯，今日23投12中，包括外線7投中4，再度轟下全場最高的30分，得分連兩戰至少30分，而明星中鋒湯斯整場15投中7攻下全隊次高的28分，另有11籃板、4助攻和2抄截。

馬刺雖然共有6人得分上雙，不過攻守上卻都明顯不如灰狼，德羅森（DeMar DeRozan）18投12中拿下全隊最高27分，艾德瑞吉（LaMarcus Aldridge）23分4籃板，而首節爆發的米爾斯後繼無力，最後10投3中僅拿下10分1助攻。

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