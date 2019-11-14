MLB》 史上第2次！ 兩聯盟新人王和塞揚獎得主都來自同一隊

The rookie and the vet. pic.twitter.com/xWX0VLolDB — MLB （@MLB） 2019年11月13日

〔體育中心／綜合報導〕年度最佳新人獎和塞揚獎票選結果相繼出爐，美聯和國聯分別由太空人和大都會包辦，繼2015年之後，大聯盟史上第二次出現，兩聯盟的年度最佳新人獎及塞揚獎得主都來自同一隊的情況，兩次都有太空人。

年度最佳新人前天開獎，太空人古巴強打艾瓦瑞茲（Yordan Alvarez）全票當選美聯新人王，國聯則由菜鳥年狂敲53轟的阿隆索（Pete Alonso）獲獎，今天塞揚獎票選結果出爐，美聯由太空人韋蘭德（Justin Verlander）獲得殊榮，國聯則是大都會德葛隆（Jacob deGrom）連莊。

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2019年度最佳新人及塞揚獎得主。（取自MLB）

本次美聯年度最佳新人獎和塞揚獎得主，都是來自太空人，國聯2大獎得主則是同屬大都會，兩聯盟分別由同一支球隊包辦2大獎，為大聯盟史上第2次。2015年球季，美聯年度最佳新人由太空人柯瑞亞（Carlos Correa）獲獎，凱可（Dallas Keuchel）摘下塞揚獎，國聯則由小熊布萊恩（Kris Bryant）及阿里耶塔（Jake Arrieta）包辦2大獎。

2015年度最佳新人及塞揚獎得主。（取自MLB）

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