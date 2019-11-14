NBA》「前龍王」在馬刺處境超尷尬？ 曝魔術有意網羅他

德羅森。（資料照，USA TODAY Sports）

〔體育中心／綜合報導〕馬刺隊當家得分後衛德羅森（DeMar DeRozan）又要轉隊？據《The Ringer》記者歐康納（Kevin O`Conner）在撰文指出，開季迄今戰績平淡的魔術隊，似乎有意跟馬刺交易來這位4屆全明星射手，補上進攻火力的不足。

去年和雷納德（Kawhi Leonard）互換東家，德羅森從暴龍轉隊到馬刺，現在還剩下2年合約，2016年夏天他獲得了一份5年1.39億美元的頂薪合約，這代表下個賽季他的年薪將來到2770萬美元，同時2020-21賽季的合約還帶有球員選擇權，如果德羅森明年夏天選擇跳出合約，屆時將能成為一名非受限的自由球員。

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雖然先前有記者指出，馬刺高層目前仍有可能在今夏開出一份頂薪合約提前留下德羅森，但若雙方遲遲沒有續約的打算，德羅森幾乎確定將會在明夏成為自由球員，隨著「GDP三巨頭」時代劃下句點，如果德羅森明年真的「琵琶別抱」，那馬刺恐將一無所獲，因此若能提前交易他換取其他籌碼，對聖城大軍來說應該會是不錯的選擇。

歐康納也指出，除了德羅森續約問題，後場人才濟濟也是馬刺有意送出這位主力得分手的原因之一。即使德羅森缺席球隊，馬刺依然有足夠的人力能將三名後衛擺上場。反之德羅森的存在，反而會分掉陣中年輕新秀的上場時間。

而和馬刺相比，魔術對顯然就非常需要德羅森的加持，雖然奧蘭多大軍在交易截止日前向七六人換來2017年選秀狀元郎（Markelle Fultz），雖然他們以99.3分的場均失分率排在全聯盟第一，但99.4的場均得分卻也排在全聯盟墊底、投籃命中率也吊車尾，目前戰績3勝7敗排在東部11名，如果能順利網羅德羅森，絕對能減輕球隊在進攻方面的壓力。

魔術交易來七六人狀元佛爾茲，但開技迄今戰績卻平平。（資料照，美聯社）

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