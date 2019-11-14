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NBA》「前龍王」在馬刺處境超尷尬？ 曝魔術有意網羅他

2019/11/14 15:21

德羅森。（資料照，USA TODAY Sports）

〔體育中心／綜合報導〕馬刺隊當家得分後衛德羅森（DeMar DeRozan）又要轉隊？據《The Ringer》記者歐康納（Kevin O`Conner在撰文指出，開季迄今戰績平淡的魔術隊，似乎有意跟馬刺交易來這位4屆全明星射手，補上進攻火力的不足。

去年和雷納德（Kawhi Leonard）互換東家，德羅森從暴龍轉隊到馬刺，現在還剩下2年合約，2016年夏天他獲得了一份5年1.39億美元的頂薪合約，這代表下個賽季他的年薪將來到2770萬美元，同時2020-21賽季的合約還帶有球員選擇權，如果德羅森明年夏天選擇跳出合約，屆時將能成為一名非受限的自由球員。

雖然先前有記者指出，馬刺高層目前仍有可能在今夏開出一份頂薪合約提前留下德羅森但若雙方遲遲沒有續約的打算，德羅森幾乎確定將會在明夏成為自由球員，隨著GDP三巨頭」時代劃下句點，如果德羅森明年真的「琵琶別抱」，那馬刺恐將一無所獲，因此若能提前交易他換取其他籌碼，對聖城大軍來說應該會是不錯的選擇。

歐康納也指出，除了德羅森續約問題，後場人才濟濟也是馬刺有意送出這位主力得分手的原因之一。即使德羅森缺席球隊，馬刺依然有足夠的人力能將三名後衛擺上場。反之德羅森的存在，反而會分掉陣中年輕新秀的上場時間。

而和馬刺相比，魔術對顯然就非常需要德羅森的加持，雖然奧蘭多大軍在交易截止日前向七六人換來2017年選秀狀元郎（Markelle Fultz），雖然他們以99.3分的場均失分率排在全聯盟第一，但99.4的場均得分卻也排在全聯盟墊底、投籃命中率也吊車尾，目前戰績3勝7敗排在東部11名，如果能順利網羅德羅森，絕對能減輕球隊在進攻方面的壓力。

魔術交易來七六人狀元佛爾茲，但開技迄今戰績卻平平。（資料照，美聯社）

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