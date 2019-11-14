NBA》畢爾爆砍44分成空響 沃克領綠衫軍豪取9連勝

畢爾今天轟下44分，只可惜球隊依舊不敵塞爾提克。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕賽前正值8連勝的「綠衫軍」塞爾提克，今日於主場迎戰狀況低迷的巫師，塞爾提克靠著沃克（Kemba Walker）全場砍進6顆外線，拿下25分的表現，力壓本場狂轟44分的畢爾（Bradley Beal），終場綠衫軍以140：133擊退巫師，收下近期的9連勝和主場5連勝，輸球的巫師則是吞下近期的3連敗，以及近7場比賽以來的第6敗。

沃克今投進6顆外線，共攻下25分，率領綠衫軍拿下9連勝。（美聯社）

塞爾提克和巫師兩隊上半場戰況膠著，戰成68：66綠塞取得2分領先，並在第3節結束時取得6分領先。綠衫軍於末節剩下3分39秒時一度取得137：121，多達16分的領先，但隨後巫師打出一波連12分的攻勢將比分又追上來，但在比賽只剩1分鐘時，沃克飆進3分球取得7分領先鎖定勝局，最終塞爾提克以7分差擊敗巫師。

請繼續往下閱讀...

綠衫軍季前以大約挖角進陣中的沃克，本場比賽17投8中，包括3分球12投6中得到全隊最高的25分，另有5籃板和5助攻的貢獻。塔圖姆（Jayson Tatum）擺脫前一場18投中1僅得5分的慘況，此役攻下23分，外加3籃板4助攻。J.布朗（Jaylen Brown）則是替球隊挹注22分5籃板4助攻。

塔圖姆（持球者）擺脫前一場的低潮，本場比賽攻進全隊次高的23分。（美聯社）

巫師新一哥畢爾全場27投中17，包括6投中4的外線，砍下全場最高的44分，此外還抓下5籃板及6助攻。日本混血兒八村壘以12投中9的高命中率得到全隊次高的21分。

日本混血兒八村壘（持球者）本場比賽替巫師攻進21分。（美聯社）

前塞爾提克球星I.湯瑪斯（Isaiah Thomas）在賽前球員介紹時，受到全場綠塞迷的歡呼，甚至在第4節當他站上罰球線時，還有人對他喊「MVP」，即便現在已離隊，他依舊相當受到綠衫軍球迷的喜愛，這場比賽I.湯瑪斯砍進18分，另傳出7次助攻。

I.湯瑪斯（上籃者）回到塞爾提克主場出戰，依舊受到全場球迷的歡呼。（歐新社）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法