12強》台灣隊要小心！ 美國隊長打火力超嚇人

美國隊。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕世界12強棒球賽超級循環賽，台灣隊明天對上美國，預定派出吳昇峰先發。而美國隊在本屆長打火力，至今敲13轟是12強所有球隊中最多，又以天使大物新秀阿德爾（Jo Adell）打擊表現最佳。

美國隊在本屆12強賽事經常靠全壘打得分，預賽就狂敲10轟，至今複賽3場就敲3發全壘打，但都是陽春彈。美國隊團隊打擊率0.277、長打率0.529、整體攻擊指數0.868，皆是複賽六隊中最佳。美國隊打線共敲13轟、27分打點也是本屆賽事球隊最優。

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美國隊打線共5人的全壘打數為2轟，以阿德爾最為火燙，這位天使大物在這次比賽共25打數中敲出10安，有2轟、4打點，打擊率高達4成。達貝爾（Bobby Dalbec）的打擊率為0.273，有2轟、7分打點是全隊最多。

身為全隊最年長的39歲老捕手克拉茲（Erik Kratz），至今共15打數敲7安，有2轟、3打點，打擊率也高達0.467；而魯克（Brent Rooker）也有2轟、3打點、打擊率0.357的好成績。而裴頓（Mark Payton）也有2轟、3打點，波姆（Alec Bohm）有1轟4打點。

但相對地，美國隊投手群防禦率則為3.74是複賽六隊中最差，美國隊在複賽的戰績處於1勝3敗的劣勢，明天對台灣之戰勢必會全力搶勝，爭取東奧門票。

天使大物新秀阿德爾（左）。（資料照，法新社）

達貝爾一人打進7分打點。（資料照，法新社）

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