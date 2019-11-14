MLB》洋基傾力補強先發 目標不只鎖定柯爾

洋基總管凱許曼求才若渴，對所有補強可能來者不拒。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕總管會議今天告一段落，洋基總管凱許曼（Brian Cashman）表示球隊將傾力補強先發，除了與多名頂級自由球員的經紀人洽談，也會考慮其他選項。

凱許曼坦言，缺乏適時打擊表現，確實是洋基沒能晉級世界大賽的原因，但補強輪值也相當重要，他在會議期間已經與柯爾（Gerrit Cole）、史崔斯柏格（Stephen Strasburg）和惠勒（Zack Wheeler）等頂級大咖的經紀人接洽，晚點也絕對會跟巨人王牌邦賈納（Madison Bumgarner）聯繫。

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但凱許曼也說，球隊不只鎖定赫赫有名的大投手，也會和一些中等水準、以及其他球團感興趣的球員接洽，會持續與球員保持聯繫，盡可能得到最多的資訊。洋基現有輪值的派克斯頓（James Paxton）和田中將大，明年季後都能成為自由球員。

柯爾將是自由市場最熱門的頂級先發。（資料照，歐新社）

「這裡有很多頂級好手，也有一些沒被歸類在頂級，但仍然能對球隊有所幫助的球員，我們也正在與所有這類型球員的經紀人接洽，然後也跟能被交易的球員們談，看看有沒有談得攏的球隊。」凱許曼說，而這次自由市場的頂級先發，當屬柯爾和史崔斯柏格，兩人也是洋基頭號補強人選，他們都是知名經紀人波拉斯（Scott Boras）的客戶。

波拉斯笑說，如果說現在是大聯盟的聖誕節，那麼就會看到30隊掛出的聖誕襪上面，都會寫著他們想要柯爾，2度爭取柯爾失敗的洋基，在今年的美聯冠軍戰不敵柯爾所屬的太空人。波拉斯認為，當人們談到洋基，都會把洋基當作「把握現在」的球隊看待，「他們真的很想把握當下，也很有機會做到，我能說，我絕對有些點子、可能可以增加他們的可能性。」

知名經紀人波拉斯有多位大咖客戶。（資料照，美聯社）

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