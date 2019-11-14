ATP年終賽》決勝盤從1：5大逆轉！蠻牛力保年終賽晉4生機

西班牙「蠻牛」納達爾。（法新社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕2019ATP年終總決賽於倫敦進行，初登場吞敗的西班牙「蠻牛」納達爾（Rafael Nadal），無路可退第2戰上演驚天大逆轉，不但從決勝盤1：5絕對劣勢力挽狂瀾，最終歷經2小時47分鐘惡鬥，更挾6：7（3：7）、6：3、7：6（7：4）氣走俄國後生晚輩梅德維夫（Daniil Medvedev），「蠻牛」分組戰績1勝1負，力保晉級4強生機，並持續挑戰第五次榮登年終球王寶座。

「今天是那種你只有千分之一機率能贏的比賽，結果就發生了。」當今世界球王納達爾驚險出線後表示，第3盤1：5遙遙落後，且30：40形成對方賽末點時，所想到的就是5分鐘後會待在休息室了，能夠意外贏得這場勝利，應該歸功於運氣、對方失誤和自己最後關鍵全力發揮的神奇綜合，「那是很正常的，當下你反而會在沒有壓力狀態下打球，因為反正已經快輸了。」

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梅德維夫該贏未贏，苦吞對戰蠻牛的4連敗，且分組連輸2場已確定遭淘汰，賽後俄男無奈地說，「我們都知道納達爾不會輕易放手，我需要做好的，就是將這樣的比賽好好收下來。」另場賽事，希臘超級新星西西帕斯（Stefanos Tsitsipas）挾著初登場力挫梅德維夫餘威，又以6：3、6：2擊敗德國好手小茲維瑞夫（Alexander Zverev），分組2勝0敗提前收下4強門票， 第3戰將力抗志在4強的前輩納達爾強力衝擊。

西班牙「蠻牛」納達爾。（路透）

俄羅斯好手梅德維夫。（法新社）

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