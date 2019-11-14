NBA》西亞卡姆、范維利特聯手轟下66分 暴龍獵殺拓荒者

西亞卡姆（持球者）今日轟下36分，幫助暴龍擊敗拓荒者。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕今日衛冕冠軍暴龍作客開季狀況低迷的拓荒者，暴龍靠著西亞卡姆（Pascal Siakam）轟下全場最高的36分，以及范維利特（Fred VanVleet）挹注30分的帶領下，力壓今日狀況不佳的里拉德（Damian Lillard），暴龍終場以114：106成功踢館拓荒者主場，收下近5場比賽的第4勝，並讓拓荒者苦吞2連敗。

范維利特（持球者）整場比賽攻下30分，攜手西亞卡姆在波特蘭踢館成功。（今日美國）

首節比賽由主隊佔得上風，以30：23取得7分領先，但次節被暴龍反打一個31：23，暴龍反倒帶著1分領先進入下半場。第3節為比賽分水嶺，西亞卡姆在第3節終了前連得7分，幫助暴龍取得87：78，9分領先進入決勝節。

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第4節一開節拓荒者就打出一波11：2的攻勢追平比分，比賽剩下5分29秒時，暴龍的前鋒霍林斯傑佛森（Rondae Hollis-Jefferson）一記灌籃將比分改寫成101：94暴龍領先7分，並在比賽剩4分01秒時差距拉開到本場最大的12分差，直到最後暴龍以8分差戰勝拓荒者。

暴龍本季表現更上層樓的西亞卡姆今天28投15中，包括3分球7投中4拿下36分。「VV」范維利特手感同樣火燙，全場16投中10包括4顆外線砍進30分，另有4籃板、7助攻和2抄截的表現。霍林斯傑佛森從板凳出發，繳出16分11籃板雙十的成績。

拓荒者今日靠胡德（Rodney Hood）在撐場，本役15投9中拿下全隊最高的25分。雙槍之一的麥考倫（CJ McCollum）則是投進19分，並抓下6顆籃板和送出4次助攻。里拉德今天手感相當冰冷，全場12投2中僅僅攻下9分，但有傳出多達10次助攻，以及送出2次阻攻。

胡德整場打進全隊最高的25分，只可惜在主場依舊不敵暴龍。（美聯社）

里拉德（持球者）今日手感不佳，12投僅中2得到9分。（美聯社）

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