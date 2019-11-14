NBA》勇士禁區遭打爆！ 湖人沒有A.戴維斯照樣大勝

詹姆斯得到23分。（今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕湖人連兩天作戰，明星中鋒A.戴維斯輪休，但團隊戰力仍足以輾壓勇士。詹姆斯轟下全場最高23分，外加12助攻和6籃板，麥基（JaVale McGee）扛先發中鋒，繳出18分、17籃板，庫茲馬（Kyle Kuzma）也挹注22分，終場湖人120：94，收下本季第9勝，穩居西部龍頭。

勇士撐不過首節分數就被拉開，湖人拉出一波12：0的攻勢，取得雙位數領先，勝負在第一節就定音。湖人在首節就火力全開，命中率高達69.6%，三分球則是8投5中。

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兩隊實力懸殊，尤其勇士缺乏內線長人，湖人靠麥基和豪爾德（Dwight Howard）就稱霸禁區，第三節尚未結束，分差就已經擴大20分，勝負底定。

本場禁區戰力決定戰局，湖人在內線狂砍64分，大勝勇士的36分；外線命中率也有顯著的差距，湖人三分球20投9中，命中率45%，勇士全場出手達35次，結果也只命中9球。

勇士全場只靠零星砲火反擊，末節團隊得分僅12分，追分無力。D.羅素攻下全隊最高21分，但不足以抗衡，勇士率先吞下10敗，在全聯盟墊底。

湖人麥基扛先發中鋒，繳出18分、17籃板。（法新社）

湖人中鋒豪爾德。（法新社）

湖人庫茲馬（左）也挹注22分。（美聯社）

A.戴維斯此役沒有上場。（今日美國）

勇士D.羅素（中）攻下全隊最高21分。（法新社）

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