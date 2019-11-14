12強》墨西哥為何這麼強？日媒：球員動機更勝台美韓3國

墨西哥隊。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕墨西哥隊昨以1：3敗敗給日本，今年在12強卻給每隊極大壓力，奧運門票幾乎要到手的他們，日本媒體「日刊體育」認為將是東京奧運的大黑馬，必須要十足警戒。

墨西哥輸日本前，從預賽起拿5連勝，日媒引述球隊關係人士指出，墨西哥上屆12強因為職業和業餘的紛爭，差點無法參賽，本屆兩方攜手合作，和日本同樣都設立「國家隊」，以國家的力量投入棒球，為了獲得美洲區奧運參賽權，全隊都很有動力，非常不好對付。

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墨西哥除了舉辦本屆12強預賽，明年也想舉辦U23、U15等世界盃，要在一年多主辦3個大會，國家出資不可避免，而墨西哥總統歐布拉多正是熱愛棒球的大粉絲。

墨西哥球隊公關卡斯楚則表示，國內還是足球人氣比較高，但近年來建造不少新球場，以及整備棒球的基礎設施，像預賽的球場「瓜達拉哈拉哈利斯科騎馬師」，在2014年翻修，加勒比海大賽也在這座球場舉行，而另外一座球場「Estadio Yaquis」在2016年開幕，花了大約7億台幣建設。

日媒指出，墨西哥聯賽的選手們都是以大聯盟為優先目標，為了提升自己的評價，將會在東京奧運鎖定金牌，「墨西哥球員想在大聯盟打球的動機，比美國、南韓和台灣都還要高。」

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