12強》2屆12強維持完美的0 陳鴻文：就是死命地拚！

台灣隊練球，陳鴻文。（特派記者林正堃攝）

〔特派記者倪婉君／日本東京報導〕從上屆12強4.2局無失分，到這屆出賽3場的防禦率仍是「完美的0」，陳鴻文表示：「穿上國家隊球衣。就是死命地拚！」

前天對韓之戰在9局登板，儘管當時台灣是以7：0領先，陳鴻文卻說：「因為這對後面如果需要比較對戰優質率的話，還是要做到盡量不失分，所以我就把它當做1：0在投。」

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就算已經身經百戰，陳鴻文卻說：「我很緊張。」而且這次比之前都更緊張，尤其是看到前面投6.2局無失分的張奕，陳鴻文說：「很感動，快哭了，雖然我沒有表現出來。」就是因為大家都很努力，陳鴻文才會這麼緊張，「如果毀在我手上怎麼辦！」

身為這次台灣隊副隊長，陳鴻文以身作則，除了在預賽張奕對委內瑞拉之前，就跟他喊話：「你一定會贏。」這次張奕迎戰南韓，陳鴻文前一天就去找小老弟，「我跟他說，這次可能會辛苦一點，自己要注意，因為我都有自己看影片，南韓打者對滿有力氣的。」陳鴻文大讚張奕的表現好，對於自己至今3戰都無失分，甚至未被敲安打，他卻謙說：「我是lucky。」

累計兩屆12強賽7.2局無失分，陳鴻文表示其實穿上國家隊球衣，心情都是一樣，「就是死命去拚、盡全力地拚。」

台灣隊練球，陳鴻文。（特派記者林正堃攝）

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