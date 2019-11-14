高球》史上最堅強講師卡司！ 齊聚花蓮散播「高爾夫種子」

何明忠指導學童揮桿。（官方提供）

〔體育中心／綜合報導〕「謝敏男基金會散播高爾夫種子教學營」請來史上最堅強的講師陣容，包括職業生涯80勝的台灣高壇國寶謝敏男、作育英才無數的台北球場總教練沈忠賢、旅日名將何明忠、專業教練高焜松、徐毓麟、王榮華與陳溪水，本次聯手到花蓮授課，傳承自己多年的專業與經驗，讓高爾夫資源相對匱乏的東部小朋友，習得正確的技術與觀念。

長年來積極推廣高球運動的謝敏男高爾夫基金會，十七年來以傳承為主軸，年年舉辦「公雞帶小雞」邀請賽。透過這場賽事的主辦，邀請長春職業選手與業餘青少年球員同組競技，讓長春選手能臨場指導青少年，傳承經驗與技術，也建構了一個讓青少年們發揮實力、締造佳績的舞台。

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2018年起，謝敏男有感台灣東部的高爾夫資源遠不如其他地區，球場僅礁溪與花蓮球場兩座，於是抱持著推動後山高爾夫發展的使命，將「公雞帶小雞」邀請賽移師花蓮球場舉辦。

今年，更特地配合賽事的舉行，於11月11日舉辦教學營，並致贈數十支七號鐵桿給花蓮縣府教育處，供青少年培育選手使用。

謝敏男表示，由於花蓮縣的高爾夫資源較匱乏、接觸高爾夫球的孩子們更少，所以這次的活動與其說是扎根，倒不如說是散播高爾夫種子更為貼切，「很感謝花蓮縣政府、花蓮球場與花蓮縣高爾夫委員會的全力支持，以及長春老師們的鼎力相挺。」

謝敏男，「我們來撒種子，希望這些種子未來能發芽、茁壯，以後能代表國家出賽。培育青少年選手需要長期計畫與投入，但我相信在花蓮縣政府、球場與在地企業的支持下，應該會成功。」

這次的練習營雖然短短只有幾小時，但找來多位教學經營豐富的長春老師，來針對參加的學童們進行基本動作的教導。

謝敏男強調，基本動作很重要，有了正確的基本功，才能夠進步；就像蓋房子一樣，地基一定要先打穩。高爾夫教學經歷數十年、曾培育出多位職業好手的沈忠賢則跟學童們解釋，基本動作主要分為站姿、握桿、以及上下桿等幾部分。只要把這幾個部分做好，就能夠循序漸進。

在七位長春老師的分組指導下，參加這次活動的學童們個個興致盎然。揮舞著手中的球桿，也揮舞出花蓮高爾夫運動的未來希望。在教學結束後，每一個拿到由FOREMOST贈送的高爾夫球一盒與謝敏男老師贈送的《謝敏男高球寶典》一書時，更是雀躍不已。還當場排起隊來，要「謝爺爺」簽名留念。

年逾花甲的超級長春老師，和總角之年的孩童，在早冬的花蓮球場，有了第一次的相遇。誠如花蓮縣教育處處長李裕仁所說的，這是個開端，從播種、紮根到茁壯，花蓮的高爾夫運動推廣還有很長的一段路要走。「很感謝謝敏男老師起了個頭，希望未來能繼續幫忙，我相信我們的小朋友們一定不會讓各位失望，一定會全力往前邁進！」

沈忠賢示範揮桿動作。（官方提供）

教學營所有學童、長春老師與貴賓們合影。（官方提供）

謝敏男捐贈球桿給花蓮縣教育處，由教育處長李裕仁接受。（官方提供）

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