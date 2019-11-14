香港賽》王子維苦戰79分鐘遭奧運金牌諶龍逆轉 無緣男單8強

王子維遭逆轉，止步次輪。（資料照，歐新社）

〔記者林岳甫／綜合報導〕世界排名26的「羽球王子」王子維今日在超級500系列香港公開賽，碰上2016年里約奧運金牌、世界排名第4的中國名將諶龍，王子維一度打出不俗氣勢，卻無法延續下去，最終以21：18、12：21、14：21遭到諶龍逆轉，無緣男單8強。

王子維生涯與諶龍對戰5次，取得2勝3敗，雙方近一次於9月中國賽過招，王子維直落2吞敗，前次贏球為今年泰國公開賽。

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王子維在丹麥、法國及上週福州都首輪買單，昨拒絕再輸，以21：11、13：21、21：8力退世界排名16的印度維爾馬，收下相隔近2個月首勝。王子維今日面對實力堅強的諶龍，首局與強敵12度戰成平手，他於18：18平手一鼓作氣連下3分成功先馳得點。

王子維、諶龍次局前半段依舊互有領先，下半局卻風雲變色，王子維突然當機遭諶龍連拿9分，只能於第3局分勝負。

王子維過去3次和諶龍大戰3局，僅2017年德國公開賽獲勝，而17年香港賽、18年亞運團體賽都被逆轉。王子維這次決勝局最多落後4分，即使一度扳平，以及下半局追到10：11落後，卻無法持續進帳分數，體力下滑後更難以抗衡，最終再被諶龍上演逆轉秀，黯然吞對戰2連敗。

諶龍。（資料照，法新社）

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