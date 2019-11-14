12強》台灣寄望墨「卡韓」 墨聯強投vs.韓職下勾怪投

墨西哥明天推出先發投手巴瑞達（左），南韓隊推出下勾投手朴鐘勳（右）。（圖片取自WBSC官方推特）

〔記者羅志朋／綜合報導〕世界12強棒球賽明天晚上6點南韓對墨西哥，南韓確定推出下勾投手朴鐘勳先發，墨西哥也在稍早發布先發投手人選，為31歲右投巴瑞達（Manny Barreda）。

巴瑞達沒上過大聯盟，小聯盟最高層級到3A，今年在墨西哥聯盟發展，出賽23場其中21場先發，戰績8勝3敗、防禦率4.40，104.1局飆出95K；這屆12強賽巴瑞達出賽兩場都是後援，對荷蘭投1.2局，對澳洲投2局，累計3.2局無失分，未被敲安，另有3K、3保送。

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28歲下勾投手朴鐘勳投球姿勢非常特殊，現效力韓職SK飛龍，本季出賽28場都是先發，戰績8勝11敗、防禦率3.88、每局被上壘率1.50；12強賽預賽朴鐘勳對古巴先發4局被敲4安無失分，明天是他本屆賽事第2度登板。

目前在超級循環賽，墨西哥和日本戰績3勝1敗並列第一，南韓2勝1敗居次，台灣1勝2敗，美國和澳洲同為1勝3敗，東京奧運門票亞太區台韓澳3搶1，換句話說，明天台灣必須全力擊敗美國，還得寄望墨西哥贏南韓，台灣才有機會在東京奧運門票爭奪戰佔有優勢。

南韓隊下勾投手朴鐘勳。（資料照，法新社）

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