12強》就是愛台灣 日網友自製12強台灣隊日文名鑑

日本網友自製日文版12強台灣隊名鑑，號召日本球迷本周五、六到東京巨蛋為台灣隊加油。（取自推特）

〔駐日特派員林翠儀／東京14日報導〕台灣隊12日在世界12強賽6強複賽完封南韓後，在日本的關注度爆增，有位日本網友自製日文版12強台灣隊名鑑和加油歌卡，號召日本球迷15及16日到東京巨蛋為台灣隊加油。

這位矚名「ノーティ#相信中華」的日本網友，自稱看中職球賽只有2年資歷，但對中職球星頗有掌握，「ノーティ」是兄弟隊的球迷，頭貼用的是中信兄弟陳子豪的加油照，還收藏了兄弟啦啦隊女神峮峮的枕頭。

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台灣隊12日完封南韓時，日本網路也同聲歡呼，關注度也跟著升高，這名日本網友13日在推特上公布他自製的日文版台灣隊名鑑，還有每位台灣球員的加油歌與嗆司歌。對台灣球員的介紹也相當內行，例如林立被稱為「台灣坂本勇人」、張志豪是「中職首屈一首的型男」、張奕今年8月在京磁巨蛋首勝後，周邊已賣到缺貨等，連陳禹勳的外號叫「鄉長」（香腸）都掌握了。

日本網友在推文中表示，台灣隊還有2場比賽，不管是朝著優勝之路或東奧之路都是不能輸的球賽，希望對台灣選手或為台灣隊加油有興趣的日本球迷，在本週五、六兩日到東京巨蛋為台灣隊加油。

日本網友「ノーティ#相信中華」製作台灣代表球員名鑑。（取自推特）

日本網友「ノーティ#相信中華」製作台灣代表球員名鑑。（取自推特）

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