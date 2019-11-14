MLB》太空人偷暗號風波3教頭涉入 貝爾川：這不叫作弊

2017年世界大賽冠軍太空人遭指控，當時在球場外野架設攝影機竊取暗號。（資料照，USA Today Sports）

〔體育中心／綜合報導〕太空人前投手費爾斯（Mike Fiers）日前爆料，球團靠電子設備竊取暗號奪得2017年世界大賽冠軍，連日來大聯盟介入調查，最新發展是紅襪總教練柯拉（Alex Cora）、大都會總教練貝爾川（Carlos Beltran）、以及太空人教頭辛奇（AJ Hinch）該年都是太空人團隊成員並都涉入此事。對此貝爾川表示：「這不叫作弊。」

費爾斯指出，太空人球團在外野架設攝影機，休息區有人員負責觀看外野拍到的影像，再藉由休息區中大聲敲打垃圾桶來傳遞捕手的暗號。2017年太空人在例行賽橫掃101勝61敗，季後賽則在主場拿下8勝1敗，獲得隊史首座世界大賽冠軍。

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貝爾川當年是生涯擔任球員的最後一年，此事爆發後他向媒體表示，他並不知道那台攝影機的存在。

貝爾川認為：「我們很自豪可以用科技研究出投手，看到大家在球場找尋一些小細節是很有趣的事情，這在棒球場上行之有年，如果捕手變懶或是投手沒有處理好暗號那麼球員們當然會利用。我不會稱之為作弊，我會說這是在利用細節。我想棒球上使用新科技來確保比賽進行是對兩隊都好的。」

而紅襪總教練柯拉和太空人總教練辛奇還未對此事發表意見。

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