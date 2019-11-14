12強》對台灣沒有退路！美國先發投手大有來頭

美國隊明日先發投手鄧希。（取自WBSC官網）

〔體育中心／綜合報導〕複賽明天開打，美國隊只要明天輸給台灣，將確定無緣在12強拿到東京奧運門票。被逼入絕境的他們，推出3A投手鄧希（Parker Dunshee）先發，雖然他在3A防禦率是不起眼的5.38，卻是運動家隊的上升之星，不可大意。

鄧希在2017年以第七輪加入運動家隊，目前24歲的他，今年首度升上3A繳了一些學費，出賽20場，戰績4勝5敗，防禦率5.38，每局被上壘率則是1.337，總計今年在2A和3A防禦率為4.36。

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然而，鄧希本季投130局，僅被敲112支安打，送出124次三振，壓制力並不差。美國媒體「舊金山紀事報」上月評比5名行情上漲的投手新秀中，鄧希就是其中一人，認為他是農場有價值的投手之一。

文章分析寫道，鄧希在3A的球場其實對投手非常不友善，他卻還是能扮演稱職的工作馬，而他在小聯盟生涯3年防禦率只有2.94，被打擊率更只有2成16，在穩定度部分獲得很高評價。

內文結論寫道，鄧希或許沒有像其他頂級新秀一樣有極具宰制力的球種，但他擅用速度調配，還有一顆很棒的變速球，被棒球美國評為運動家第11名新秀，「當他控球好的時候，他會是個相當好的投手。」

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