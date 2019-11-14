滑板》中正盃全國錦標賽週六登場 各路好手累積積分拚國手資格

第41屆中正盃全國溜冰錦標賽暨第3屆Street Pard巡迴錦標賽台北站週六（16日）在南港極限運動場登場。（滑輪溜冰協會提供）

〔記者林岳甫／綜合報導〕由滑輪溜冰協會、滑板協會共同舉辦的第41屆中正盃全國溜冰錦標賽暨第3屆Street Pard巡迴錦標賽台北站，週六（16日）在南港極限運動場點燃戰火，賽事預計有200名選手參戰，其中社會組將是明年國家隊選拔的重要依據，各路好手將卯足全力。

第41屆中正盃全國溜冰錦標賽暨第3屆Street Pard巡迴錦標賽台北站週六（16日）在南港極限運動場登場。（滑輪溜冰協會提供）

賽事分為滑輪板街式賽及競速障礙賽，滑輪板街式賽的組別有社會男子組、社會女子組、高中組及國中組。社會組將計算樍分，作為明年國家代表選手之重要賽事依據；國、高中組符合教育部「中等以上學校運動成績優良升學輔導辦法」，具運動績優生甄試資格。

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至於競速障礙賽分為國小A組（1-3年級）與國小B組（4-6年級），透過分齡讓孩子們更有機會展露頭角。

滑輪溜冰協會表示，滑板已列入2020年東京奧運正式競賽項目，滑輪溜冰協會滑輪板專門委員會近非常積極於國內進行推廣，並透過巡迴積分賽，挖掘台灣有潛力的年輕選手積極培養，期望於未來能像滑輪溜冰一樣，代表國家在國際舞台發光發熱為國爭光。

第41屆中正盃全國溜冰錦標賽暨第3屆Street Pard巡迴錦標賽台北站週六（16日）在南港極限運動場登場。（滑輪溜冰協會提供）

第41屆中正盃全國溜冰錦標賽暨第3屆Street Pard巡迴錦標賽台北站週六（16日）在南港極限運動場登場。（滑輪溜冰協會提供）

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