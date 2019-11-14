網球》15歲楊亞依力戰惜敗 地主新星無緣海碩盃8強

台灣選手楊亞依。（記者陳志曲攝）

〔記者梁偉銘／台北報導〕2019年台北海碩女網賽在台北小巨蛋進行，本屆台將單打倖存的15歲小將楊亞依，次輪4：6、2：6惜敗給保加利亞第8種子托莫娃（Viktoriya Tomova），雖無緣爆冷搶下8強門票，初生之犢不畏虎的地主新星自認收獲滿滿，「我更清楚臨場不足之處，接下來準備澳網青少年賽事，希望明年賽季更成長。」

台灣選手楊亞依。（記者陳志曲攝）

面對世界排名160、年長9歲的托莫娃，楊亞依互破開局毫無懼色，不過盤中錯失4：2領先，導致氣勢横遭逆轉，「本來戰術執行還不錯，底線和重要攻擊球也都處理好，但後來體力下滑，專注力有點跑掉。」左臀輕微拉傷的地主最後希望，直落2不敵東歐勁敵，也代表本屆8強都由外籍軍團包辦。

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去年楊亞依持外卡參賽，表現不盡理想，本屆捲土重來，首輪「寶島內戰」中力退葛藍喬安娜，笑迎生涯首場WTA勝利，次輪止步後她也給自己70分成績，「因為戰術、心理都有比去年好，但也有很多做不好的地方，沒有很滿意這結果。」明年楊亞依仍以四大賽青少年為主戰場，年初澳網期許拚進單打前4，持續為轉戰職業而努力。

台灣選手楊亞依（左）遭托莫娃（中）直落二擊敗。（記者陳志曲攝）

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