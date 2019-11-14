高雄國際馬更名富邦馬拉松 元宵夜跑賞燈 今晚開放報名

2020高雄富邦馬拉松今晚間8點20分開始報名。（記者黃旭磊翻攝）

［記者黃旭磊／高雄報導］高雄國際馬拉松由富邦人壽贊助賽事3年，更名為高雄富邦馬拉松，今天（14日）晚間開放報名，明年元宵節結合賞燈活動舉行夜跑。

（左起）高雄市運動發展局局長程紹同、富邦人壽資深副總周志君簽署合作備忘錄。（記者黃旭磊翻攝）

2020高雄富邦馬拉松今天（14日）晚間8點20分開始報名，賽事日期訂於明（109）年2月8、9日舉行，適逢元宵節，休閒組將以夜跑方式進行，屆時，賽場世運大道將裝點成燈籠大道，跑者及民眾夜跑兼賞燈。

賽事前幾年由MIZUNO贊助，每年吸引超過2萬名日本、香港等國內外跑者，明年第11屆獲富邦人壽獨家冠名贊助，高雄市運動發展局局長程紹同、富邦人壽資深副總周志君、威剛科技副總林天瓊、博威科技執行長江守戎、YY SPORTS執行總監陳杰成及中華民國田徑協會秘書長王景成啟動報名儀式。

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程紹同說，全球首度結合傳統元宵燈會及馬拉松賽事，並獲選體育署4大台灣特色品牌馬拉松，此次獲富邦人壽贊助，將增加行銷宣傳活水，並提供選手更完善服務。

富邦人壽總經理陳俊伴說，啟動3年冠名贊助，很榮幸獲得教育部體育署頒發運動企業認證、體育推手獎，將與高雄市政府合作，打造更優質馬拉松環境。

賽事於11月14日晚間8點20分開放報名，至12月8日晚間11點59分截止（或額滿為止），全程馬拉松組限額 6千 人、半程馬拉松組限額 8千 人，4.5公里休閒組限額 8千人，報名費分別為馬拉松1千1百元、半程馬拉松9百元、休閒組3百元。報名網址https://ppt.cc/fIF4Yx 或至運動筆記、伊貝特等報名網站搜尋「高雄富邦馬拉松」。

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